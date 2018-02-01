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Alevlerin arasında kaldı, balkondan atladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 3 katlı bir apartın en üst katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesinde alevlerin arasında kalan Nikail...

Alevlerin arasında kaldı, balkondan atladı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 3 katlı bir apartın en üst katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesinde alevlerin arasında kalan Nikail Şentürk, balkondan yerde vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atladı. Ağır yaralanan Şentürk, hastaneye kaldırıldı. İran vatandaşı bir kadında, patlama nedeniyle ölen kafes içindeki tavşanına suni tenefüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı.
Patlama bugün saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5020 sokaktaki apartın en üst katında meydana geldi. Apart dairesinde gaz sıkışması sonucu büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Patlamanın yaşandığı apart dairesinde kalan 22 yaşındaki Nikail Şentürk, alevlerin arasında kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Şentürk'ü balkonda gören vatandaşlar, aşağıda battaniye açtı. Alevler arasında kalan Şentürk, apartın üçüncü katından yaklaşık 15 metre yükseklikten açılan battaniyenin üzerine atladı. Battaniyeye rağmen Şentürk, toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. Patlama sırasında aparta giren 30 yaşındaki Kadriye Gökmen'de bacaklarına isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralandı.
Balkondan aşağı kendini boşluğa bırakan ağır yaralı Nikail Şentürk ile diğer yaralı Kadriye Gökmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesine müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki evlerin de camları kırıldı. Vatandaşlar, patlamanın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, "Balkonda alevlerin arasında bir kişi gördük. Battaniye açtık, balkondan atladı ama yaralandı. Hastaneye kaldırıldı" dedi.
PATLAMADA ÖLEN TAVŞANINA SUNİ TENEFFÜS YAPTI
Patlamanın yaşandığı apart dairesinin bir alt katında İranlı bir kadına ait kafes içindeki tavşanda itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tavşanın öldüğü belirlenirken, İranlı kadın da gözyaşı döktü. Tavşanını kafesten çıkaran kadın, suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak tavşanın ölümünün ardından gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri de apart dairesinde patlamanın neden olduğunu belirlemek ilgili inceleme başlattı.

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