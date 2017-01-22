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Alevler, süt ürünleri tesisini küle çevirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Ula İlçesi'ndeki Gökova Süt Ürünleri Tesisi, çıkan yangında kullanılmazhale geldi. Can kaybının olmadığı yangında maddi zararın 2 milyon liradan fazla olduğu bildirildi. Gökova Mahallesi'nde uzun...

Alevler, süt ürünleri tesisini küle çevirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Ula İlçesi'ndeki Gökova Süt Ürünleri Tesisi, çıkan yangında kullanılmazhale geldi. Can kaybının olmadığı yangında maddi zararın 2 milyon liradan fazla olduğu bildirildi.
Gökova Mahallesi'nde uzun süreden bu yana faaliyet gösteren Gökova Süt Ürünleri Tesisi'nde, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada kaynak yapıldığı sırada yanıcı maddelere kıvılcım sıçraması nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tesis çalışanları alevlere müdahale ederken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen alevlerin tamamen sardığı tesis, kullanılamaz hale geldi. Alevler, güçlükle söndürülürken yaklaşık 2 milyon liralık hasar olduğu belirtildi. Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir İtfaiyesi yangınla ilgili inceleme başlattı.

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