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Alevler iki evi kül etti
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, yandaki eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki ev de kulanılmaz hale geldi. Saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde, Ahmet Özen'e (84)...
GÜVENLİK 06.10.2019, 13:19
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, yandaki eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki ev de kulanılmaz hale geldi.
Saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde, Ahmet Özen'e (84) ait tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevler, yandaki yine Özen'e ait olan ve bir süre önce kiraya verdiği öğrenilen tek katlı eve de sıçradı. Alevleri fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da her iki evde yaşayanları tahliye etti. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Önce alevlerin daha fazla yayılmasının önüne geçildi. Ardından da 30 dakikalık çaba sonucu alevler tamamen söndürüldü. Her iki evde kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde, Ahmet Özen'e (84) ait tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevler, yandaki yine Özen'e ait olan ve bir süre önce kiraya verdiği öğrenilen tek katlı eve de sıçradı. Alevleri fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da her iki evde yaşayanları tahliye etti. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Önce alevlerin daha fazla yayılmasının önüne geçildi. Ardından da 30 dakikalık çaba sonucu alevler tamamen söndürüldü. Her iki evde kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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