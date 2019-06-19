Alevler cep telefonu ile görüntülendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katındaki daire alevler içinde kaldı. Alevler ve yaşanan panik anı cep telefonu ile görüntülendi.Edremit Hamidiye Mahallesi 517. Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evde yaşayanlar ve dumanları gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı 112 ambulansı sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı 4 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın kısa sürede söndürüldü.Alevlerin daireyi sarması ise cep telefonu ile görüntülendi. Büyük panik yaşanan yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

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