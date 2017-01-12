Alevi Derneği’nden 'tehdide' suç duyurusu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Hacı Bektaşı Veli Derneği ve Vakfı üyeleri, Alevilere katliam çağrısında bulunduğu öne sürülen, açığa alınan Muş Alparslan Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlisi Abdülkadir Şen ile katıldığı televizyon programında Alevi STK’ları tehdit ettiği ifade edilen Türkmen Alevi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, hakkında Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Adliyesi önünde bir araya gelen Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı üyelerine CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de destek verdi. Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, Marmara Üniversitesi’nde doktora yapan ve kadrosu Muş Alparslan Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde bulunan ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı açığa alınan araştırma görevlisi Abdulkadir Şen'in, Twitter hesabından Aleviler'i katliamla tehdit ederek iç savaş çığırtkanlığı yaptığını, Alevileri Malazgirt’te olduğu gibi katledeceklerini söyleyerek tehdit ettiğini öne sürdü. Genç, şöyle konuştu:

"Özdemir, IŞİD'ci teröristlere sahip çıkarak, onların Halep’ten temizlenmesini ile birlikte Alevilerden öç alınması gerektiğini söylemiş ve Alevileri hedef göstermiştir. Bunu söyleyen; üniversitede okutmandır. Yüksek tahsil yapan, çocuklarımızı yetiştirmesi gereken vatana millete hayırlı çocuklar yetiştirmesi gereken bir öğretim görevlisidir. Abdulkadir Şen adlı şahıs açık kaynaklarda yüz binlerce insana alenen katliam çağrısında bulunmakta, iç savaş çığırtkanlığı yapmaktadır. Dünden bugüne Abdulkadir Şen ve benzeri katliam, çatışma, iç savaş çığırtkanlarının eserleri geride kalan yüzlerce öldürülmüş insanla Çorum, Maraş, Sivas, Gazi katliamlarıdır. Alevi toplumunun bu denli rahat tehdit edilmesi, hedef gösterilmesi, Halep’in sorumlusuymuş gibi ilan edilmesi her şeyden öte bu zor günlerde iç barışımıza yönelik bölme, parçalama girişimidir."

Sözde Alevi çalıştayı amacıyla kurulan Türkmen Alevi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir'in katıldığı televizyon programında Alevi STK’ları hedef gösterdiğini iddia eden Genç, çok sayıdoa katliam ile karşılaştıklarını, demokratik teamüller içerisinde kalmaya devam edeceklerini ekledi. Basın açıklamasının ardından Başkan Sadık Genç ve beraberindekiler, Kayseri Adliye binasına girerek, suç duyurusunda bulundu.



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