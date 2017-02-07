Alev alan elektrik kabloları korkuttu

Abdullah KÖSE/ İSTANBUL, ()- GAZİOSMANPAŞA'da bir sokakta elektrik direkleri arasındaki kablolar alev aldı. Patlama sesleri arasında yanmaya başlayan kabloların bir bölümü yere düşerken, sokak sakinleri panik yaşadı.
Olay, bugün 15.30 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi Şakir Zümre Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrik direkleri arasındaki kablolar bir anda alev aldı. Patlama sesleriyle mahalle halkı sokağa döküldü. Yanan kabloların bir bölümü bakkal dükkanının yanına düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi gelirken, BEDAŞ görevlileri de bölgedeki elektriği kesti. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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