Aldıkları kayıp kaçak bedelini faiziyle ödediler

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Recep Sertoğlu ile Mustafa Yıldırım, yıllar önce elektrik dağıtım şirketinden aldıkları kayıp kaçak bedelini, faiziyle birlikte ödedi. Avukat Atalay Arslan, 2016'da yapılan kanun değişikliğiyle kayıp kaçak bedelinin tüketiciler aleyhine yasallaştırıldığını, dağıtım şirketlerince ödenen paraların geri alınması için icra takibi başlatıldığını söyledi.

Manavgat'ta, öğrenci taşımacılığı yapan Recep Sertoğlu, 2015 yılında çevresindekiler ile haberlerden duyduğu 'Elektrik şirketleri kayıp kaçak bedellerini geri ödüyor' söylemi üzerine kayıp kaçak bedelini geri alabilmek için Manavgat Kaymakamlığı'ndaki Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı doğrultusunda, elektrik dağıtım şirketi tarafından Sertoğlu'na, 2015 yılının Temmuz ayında 2 bin 300 lira ödeme yapıldı.

ÖDEME EMRİ GÖNDERİLDİ

Recep Sertoğlu'na, 12 Mart günü ise CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından Antalya İcra Dairesi aracılığıyla ilamsız takipte ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kaymakamlığa giderek, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Sertoğlu, ödeme emrinin 3 yıl önce aldığı kayıp kaçak bedelinin geri istenmesiyle ilgili olduğunu öğrendi.

'TELEFONDA KONUŞURKEN POSTACI BANA DA GETİRDİ'

Recep Sertoğlu, icra takibinden, arkadaşından gelen telefon üzerine haberi olduğunu belirterek, "12 Mart'ta bir arkadaşım telefon açtı, elektrik dağıtım şirketinin paraları geri aldığını söyledi. Ben de 'Yahu öyle şey mi olur?' dedim. Tam onunla konuşurken, evin zili çaldı. Hanım, kapıyı açınca postacıyı gördü. Bana da icra dairesinden ödeme emri geldi. Şaştık, kaldık. Gelen kağıdı alıp, kaymakamlığa gittim. Orada görevli koruma polis memurlarına kaymakam beyle görüşmek istediğimi söyledim. 'Neden?' dediler. Olayı anlatınca 'Eyvah, biz de yandık' dediler. Meğerse onlar da aynı parayı almış. Kaymakam beyle görüştüm, Tüketici Hakem Heyeti'ne gönderdi. Orada çalışan, gelen kağıda baktı; 'Bunu ödeyeceksiniz, yapacak bir şey yok' dedi" diye konuştu.

'BANKADAN KREDİ ÇEKEREK ÖDEDİM'

Kime danıştıysa kendisine olumlu cevap verilmediğini, bunun üzerine bankaya gittiğini anlatan Sertoğlu, "Yapacak bir şey kalmadı. En son korkumdan 13 Mart'ta bir banka şubesinden 2 yıllık 5 bin lira kredi çektim ve ödedim. Bu arada banka şubesine gittiğimde ödeme emrinde yazan 3 bin 300 lirayı yatırıyordum. Orada görevli uyardı, 'Bunda bir de avukatlık ücreti vardır. Onu araştırmadan yatırma, onu bir öğren' dedi. Bunun üzerine numarasını bularak, avukatı aradık. Borcumuz oldu, 3 bin 864 lira. Ben bu parayı yatırdım" dedi.

'KAÇAK ELEKTRİK KULLANMADIK'

Aynı durumdaki Mustafa Yıldırım da Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı başvuru sonrası 2 yıl önce elektrik dağıtım şirketinden kendisine 2 bin 190 lira ödeme yapıldığını anlatırken, 12 Mart'ta kendisine de ödeme emri geldiğini aktardı. Faiz ve avukatlık ücretiyle birlikte 3 bin 138 lira geri ödeme yaptığını kaydeden Yıldırım, "Biz kaçak elektrik kullanmadık, yasa dışı bir şey yapmadık. 'Alacaksınız bu parayı, sizin hakkınız' dediler. Gittik, paramızı aldık; ama bizden faiziyle ve avukat parasıyla geri aldılar. Buna itiraz ediyoruz. Ödeme için taksit de yapmıyorlar, peşin istiyorlar. Para bulamayan insanlar ne yapacak?" diye konuştu.

'TÜKETİCİLERİN ALEYHİNE YASALLAŞTIRILDI'

Antalya Barosu avukatlarından Atalay Arslan ise geçmiş dönemde 'kayıp kaçak', 'dağıtım bedeli', sair isimler altında tahsil edilen paraların geri alınması için imkan tanındığını ve tüketici mahkemeleri ile tüketici hakem heyetleri yoluyla bu ücretlerin alınmasının önünün açıldığını hatırlattı. Bu konuda birçok kişinin başvuruda bulunduğunu, hatta itirazlar üzerine Yargıtay'a gönderilen dosyalarda tüketici lehine kararlar çıktığını ve paralarını alanlar olduğunu vurgulayan avukat Arslan, 17 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile kayıp kaçak bedellerinin tüketiciler aleyhine yasallaştırıldığını, bunun üzerine dağıtım şirketlerince ödenen paraların geri alınması için icra takibi başlatıldığını kaydetti. Avukat Arslan, şöyle devam etti:

"Hatta kanun bununla da kalmadı. 'Bu konuda yapılan tüm yargılamalarda icra takiplerinde bu kanun uygulanır' diyerek, tüketicileri çok zor duruma düşürdü. Bu takiplerde de aslında yasal olmayan oranda faizle masraf kalemlerini talep ediyor. Bizim düşüncemiz o dönemde tamamen haklı ve yasaya uygun olarak başvuru yapan ve yine devletin yargı mercilerinde hakkını elde eden tüketicilerin bu mağduriyeti yaşamamaları gerektiği yönünde. Özellikle açılan icra takibiyle yapılan tahsilatların dağıtım şirketi tarafından geri istenirken, tüketicinin yeni bir icra takibiyle karşı karşıya kalmasını yanlış buluyoruz. Mevcut icra takibinin eski hale iadesiyle en azından tüketiciler yeni icra takibinin masraflarıyla karşı karşıya bırakılmayabilirdi."

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