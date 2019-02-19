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Aldattığından şüphelendiği eşini yaralayan kocaya 11 yıl 8 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, kendisini market çalışanıyla aldattığından şüphelendiği 8 yıllık eşi  Esma Durmuş'u (25) tabanca ile vurarak yaralayan Süleyman Durmuş(31), tutuklu yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis...

Aldattığından şüphelendiği eşini yaralayan kocaya 11 yıl 8 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, kendisini market çalışanıyla aldattığından şüphelendiği 8 yıllık eşi  Esma Durmuş'u (25) tabanca ile vurarak yaralayan Süleyman Durmuş(31), tutuklu yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl Eyül ayında Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Süleyman D., iddiaya göre 2 çocuğunun annesi Esma D.'nin, kendisini market çalışanı ile aldattığından şüphelendi. Süleyman D., markete giden eşinden alışveriş fişini göstermesini istedi. Çıkan tartışmada Süleyman D., eşini tabanca ile ateş ederek yaraladı.
EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Süleyman D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Esma D.'nin de hazır bulunduğu duruşmada son savunmasını yapan Süleyman D., uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olayı gerçekleştirdiği anda da uyuşturucunun etkisinde olduğunu ileri sürerek, "Eşimin beni, mahallemizdeki market çalışanıyla aldattığını düşünüyordum. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Esma D. de eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.
Mahkeme, Süleyman D.'ye 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

 

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