Aldattığı eşi eve almayınca intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da eşini aldattığı iddiasıyla eve alınmayan işsiz 34 yaşındaki Turhan Ö., oturduğu apartman dairesinin kapısında tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2273 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Turhan Ö., iddiaya göre eşi Ü.Ö.'yü başka bir kadınla aldattı. Bir süre ayrı yaşayan çift, kısa süre sonra yeniden bir araya geldi. Ancak Ü.Ö., geçen salı günü Turhan Ö.'nün cep telefonundan başka bir kadınla mesajlaştığını gördü. İkili arasında bundan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Turhan Ö., evi terk etti.

Dün gece geç saatlerde eve gelen Turhan Ö., eşi ve 2 çocuğunun oturduğu dairenin kapısını çaldı. Ü.Ö., eşini eve almadı. Bunun üzerine evin terasına çıkan merdivenlerde oturan Turhan Ö., yanında taşıdığı tabancayla sabaha karşı başına ateş ederek intihar etti. Özpınar'ın cesedi sabah saatlerinde apartman sakinleri tarafından bulundu. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Turhan Ö.'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin incelemesi sırasında gözyaşı döken Ü.Ö.'yü komşuları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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