 Alçıdan 'külçe altınlar' (3)

ÇALIŞMALAR 3 GÜN SÜRDÜ

Kemer'de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki araştırmalar sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarıldı. Jandarmanın çevresinde güvenlik önlemi aldığı bölgede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 2 arkeolog ve İl Müdürü İbrahim Acar ile Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden 5 işçi kazı çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 3 gün süren çalışmaların ardından alçıdan yapılma altın görünümlü külçeler açığa çıkarıldı.

'MAĞARANIN ÖNÜ KAPATILMIŞ'

Çalışmalara katılan Kemer Belediyesi Fen İşleri personeli Bekir Sarı, "Oraya vardığımızda sahte olduğu yüzde 99'du. Çünkü kazdığımız yeni doldurulmuş malzemeydi. Komple yeni doldurulmuş. Yani alan yukarıdan taşınmış toprak ve taşla doldurulmuş. 'Sahte' dedik. Kimse burada altınını saklamak istemez. Mağaranın önü kapatılmış, sonra taş toprakla doldurulmuş. 3 gün boyunca kazı yaptık" diye konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Antalya Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "23 Aralık 2016 tarihinde A.Ö. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde çalışmış Emekli Uzman Erbaş) isimli şahıs Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek, Kemer İlçesi Göynük Mahallesi Sarıçınar televizyon vericisinin yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı ve kazı yapılan bölgede bulunan bir mağara içerisinde yüklü miktarda altın bulunduğu bilgisini vermiştir. İhbarın alınmasını müteakip İl Jandarma Komutanlığı'nca söz konusu bölgede bahse konu mağara tespit edilmiş, mağaranın belirli bir girişinin olmaması nedeniyle kazı yapılmasının uygun olacağı değerlendirilerek Antalya Müze Müdürlüğü ile koordine kurulmuş ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınarak konu hakkında detaylı araştırma yapılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda izinsiz kazı ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.H.Ş, S.Ç., A.B. ve M.K. (Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiştir) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

'DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNİN İŞİ'

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu bölgede Müze Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan resmi kazı çalışmaları sonucunda mağaranın gizli bir girişinin olduğu, bu girişin duvar örülmek suretiyle kapatıldığı, üzerine yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak doldurulduğu, şüphelilerin ise mağaraya başka bir yerden 4 metre kalınlığında kaya tabakasını delmek suretiyle ayrı bir giriş açtıkları ve bu girişten içeriye kamera sarkıtarak hazırladıkları sahte külçe altınların (alçıdan külçe şeklinde yapılan malzemelerin üzeri altın sarısı yaldızlı boya ile boyandıkları tespit edilmiştir) görüntüsünü hedef şahıslara gösterdikleri tespit edilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonucu yaklaşık 369 adet sahte külçe altın (alçıdan yapılmış) tespit edilmiştir. Olayın bir dolandırıcılık şebekesinin işi olduğu anlaşılmış olup, soruşturma devam etmektedir."

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