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Alaşehir'de uyuşturucuya 2 tutuklama
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltanı alınan 3 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen...
GÜVENLİK 14.10.2019, 14:47
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltanı alınan 3 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü, uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 1313 uyuşturucu hap, 321 uyuşturucu nitelikli, bağımlılık yapan ve yeşil reçete ile satılan hap, 174 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda Y.A. (20), Y.S. (56) ve İ.K. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. ve Y.S. tutuklanırken, İ.K. ise serbest bırakıldı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü, uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 1313 uyuşturucu hap, 321 uyuşturucu nitelikli, bağımlılık yapan ve yeşil reçete ile satılan hap, 174 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda Y.A. (20), Y.S. (56) ve İ.K. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. ve Y.S. tutuklanırken, İ.K. ise serbest bırakıldı.
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