Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Alaşehir'de imam vekili intihar etti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, imam vekili Veli K. (23), ruhsatsız av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi. Olay, saat 15.30 sıralarında Serinyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir Müftülüğü’ne bağlı Serinyayla Mahallesi...

Alaşehir'de imam vekili intihar etti
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, imam vekili Veli K. (23), ruhsatsız av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Serinyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir Müftülüğü’ne bağlı Serinyayla Mahallesi camiinde imam vekilliği yapan Veli K., iddiaya göre camiye ait lojmanda ruhsatsız av tüfeği ile kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma, eve girdiğinde Veli K.'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Veli K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Veli K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Veli K.'nın 4 gün önce öğle namazını kıldırdıktan sonra cemaate tayinin Sarıgöl Tırazlar Mahallesi'ne çıktığını söyleyerek vedalaştığı öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328