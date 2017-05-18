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Alaşehir'de evli kızı ile birlikte uygunsuz yakaladığı yakınını öldürdü

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 42 yaşındaki Yunus Güleç, ikisi de evli ve çocuklu akrabası 29 yaşındaki İsmail Uğur Güleç ile kızı 22 yaşındaki E.K.'yi, evinde uygunsuz halde yakalayınca, bıçakla saldırdı. Kendisine tabanca...

Alaşehir'de evli kızı ile birlikte uygunsuz yakaladığı yakınını öldürdü
MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 42 yaşındaki Yunus Güleç, ikisi de evli ve çocuklu akrabası 29 yaşındaki İsmail Uğur Güleç ile kızı 22 yaşındaki E.K.'yi, evinde uygunsuz halde yakalayınca, bıçakla saldırdı. Kendisine tabanca ile ateş açan Güleç'i öldüren kızı E.K.'yi ağır yaralayan Y.G., jandarmaya teslim oldu.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Kahve işleten Yunus Güleç, evinde, uzaktan kuzeni olan evli ve 2 çocuk babası, eski futbolcu, çiftçilik yapan İsmail Uğur Güleç ile evli ve 1 çocuk annesi ev kadını kızı E.K.'yi uygunsuz halde gördü. Çılgına dönen Yunus Güleç, evdeki ekmek bıçağını aldı. İsmail Uğur Güleç, yanındaki tabancayla Yunus Güleç'e bir el ateş etti ancak, isabet ettiremedi. Yunus Güleç, bunun ardından İsmail Uğur Güleç'i defalarca bıçakladı. Daha sonra Güleç'in tabancasını alan Yunus Güleç, kızı E.K.'ye 4 el ateş edip onu yaraladı. Birkaç el de Güleç'e ateş eden Yunus Güleç, jandarmayı arayarak haber verdi. Yunus Güleç'i gözaltına alan jandarma, sağılık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güleç'in olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı E.K. ise, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve bıçağa, jandarma tarafından el konuldu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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