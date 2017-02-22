Alaşehir'de eşi ve kızını öldüren Bilal Kupal; 'Karım beni öldürmeye çalıştı'

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, 4 yaşındaki kızı Irmak Kupal'ın tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle büyük üzüntü yaşayan baba Bilal Kupal'ın, eşini ve diğer kızını bıçaklayarak öldürmesi, kentte şok etkisi yarattı. Cinayetlerin ardından intihara teşebbüs eden baba Bilal Kupal'ın sözlü ifadesinde, uyurken eşinin kendini bıçaklamaya çalıştığını, gürültüye uyanan kızının odaya girip araya girmesiyle kazayla bıçaklandığını, boğuşmada eşini de yaraladığını söylediği öğrenildi.

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan 27 yaşındaki Suriye Kupal ve 44 yaşındaki Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızı 4 yaşındaki Irmak Kupal, geçen 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi.

Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak'ın ayakkabıları, ardından da üzüm bağı içerisinde cesedi bulundu. Irmak, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi. Himmet Aktürk ise 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Aktürk hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 40 yıl hapis cezası istemeyle dava açıldı.

SONRASINDA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Bu acı olayın ardından aileye destek verilirken, sanığa ise tepki gösterildi. Herkes sanığın yargılandığı davanın sonucunu beklerken, kentten gelen çifte cinayet haberi bir kez daha sarstı. Manisalı bir işadamı tarafından ailenin Irmak'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi'ndeki evde dün saat 04.00'de meydana gelen olayda Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü.

Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yaralarının yüzeysel olduğu belirtilen Bilal Kupal'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÜNÜ EŞİ VE KIZININ CESETLERİYLE GEÇİRDİ

Olayın, günü eşi ve kızının cesetleriyle evde geçiren Bilal Kupal'ın, dün akşam saatlerinde dayısının oğlu Muzaffer Günay'ı arayarak haber vermesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Suriye Kupal ve vücudunda 10 bıçak darbesi bulunduğu belirtilen kızı Ayşe Kupal'ın cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KARIM BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ İDDİASI

Hastanede tedavisi süren Bilal Kupal'ın cinayetin nedenini araştıran polise verdiği sözlü ifadede, "Eşim sürekli telefonla konuştuğu için tartıştık. Ben uyurken karım beni bıçakla öldürmeye çalıştı. Uyandım. Kavga ederken kızım odaya geldi. Ardından araya girmeye çalıştı. Bu sırada bıçak ona denk geldi. İkisi de öldü" dediği öğrenildi.

Kupal'ın eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendiğini, çocuğun başkasından olduğunu düşündüğünü söylediği de öne sürüldü.

"BİRDEN SES KESİLDİ"

Komşusu Ayhan Kayacık, "Saat 04.00 sıralarında evden bağrışlar duyduk. Çocuk 'Babacığım yapma, babacığım yapma diyordu' Sanki eşyalar devriliyordu. Sonra birden ses kesildi. Biz, sabah kalktık işimize gitti. Akşam olayı öğrendik" dedi.

HER GÜN OKULA GÖTÜRÜYORDU

Baba Bilal Kupal'ın özellikle minik kızı Irmak Kupal'ın ölümünden sonra diğer kızı Ayşe Kupal'ı her gün okula kendisinin götürdüğü öğrenildi. Ayşe Kupal'ın sınıf arkadaşları ise sabah oturduğu sırayı boş bıraktı. Üzüntülü öğrenciler, "Ayşe çalışkan ve neşeli bir öğrenciydi. Bizi hep güldürür, eğlendirirdi" dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLMİŞTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü, Alaşehir'de komşusu tarafından tecavüz edilip boğularak öldürüldükten sonra üzüm bağına gömülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın ailesine, psikolojik destek vermişti.

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