Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı

Alaşehir'de eşi ve kızını öldüren Bilal Kupal; 'Karım beni öldürmeye çalıştı' (5)

ANNE-KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, Bilal Kupal'ın defalarca bıçaklayarak öldürdüğü eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın cenazeleri, İzmir'deki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler...

Alaşehir'de eşi ve kızını öldüren Bilal Kupal; 'Karım beni öldürmeye çalıştı' (5)

ANNE-KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, Bilal Kupal'ın defalarca bıçaklayarak öldürdüğü eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın cenazeleri, İzmir'deki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sora memleketleri Manisa'nın Alaşehir İlçesine bağlı kırsal Caberburhan Mahallesi'ne getirildi. Caberburhan Camii'nde ikindiden önce kılınan namazın ardından Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal, mahalledeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi cenaze törenine katılırken, Suriye Kupal'ın babası Bekir Ilgaz taziyeleri kabul etti.
CENAZELERE YANICI MADDE DÖKMÜŞ
Cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekir Ilgaz, olayın detayı hakkında halen bilgisinin olmadığını, ancak damadının cesetleri yakmak için üzerlerine tiner ya da mazot gibi yanıcı madde döktüğünü öğrendiğini söyledi.
Bekir Ilgaz, "Kızım hamileymiş. Aralarında bir geçimsizlik de yoktu. Kızıma soruyordum, aralarında herhangi bir olumsuzluk olmadığın söylüyordu" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.