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Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (4)

ANTRENMAN SAHASINDA TÖREN YAPILACAK Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında...

Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (4)

ANTRENMAN SAHASINDA TÖREN YAPILACAK
Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında düzenlenecek törenin hazırlıkları yapıldı. Sahanın ortasına siyah kumaş zeminle hazırlanmış yaklaşık 5 metre yüksekliğinde platform yerleştirildi. Platforma, Josef Sural'ın fotoğrafıyla 'Seni unutmayacağız. We will never forget you Josef Sural' yazılı pankart konuldu. Platformun önüne de cenaze töreninde naaşın konulması amacıyla yine siyah zeminle hazırlanmış masa yerleştirildi. Saat 18.30'da düzenlenecek törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyor. Josef Sural'ın cenazesi, törenin ardından ülkesi Çekya'ya gönderilecek.
Diğer yandan Josef Sural'ın ölüm haberiyle yıkılan eşi Denisa Sural, kızları 3 yaşındaki Vanessa ve 2,5 aylık Melissa Denise'i de alarak ilçedeki evine gitti. Diğer futbolcular ve aileleri ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler ve ailenin yakınlarının yalnız bırakmadığı Denisa Sural'ın, taziyeleri kabul ettiği belirtildi.

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