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Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (3)

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği, 6 futbolcunun da yaralandığı kaza dolayısıyla Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu...

Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (3)

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği, 6 futbolcunun da yaralandığı kaza dolayısıyla Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetimini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Destici, "Başkanımız şahsında yönetimimize, Alanya halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Biz de kamp için Alanya'daydık parti olarak. Sabaha karşı bu üzücü, hepimizi üzüntüye boğan hadisenin gerçekleşmiş olduğunu öğrendik. Tabi bir futbolcumuzun, Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini, diğer futbolcularımızın da yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden futbolcumuzun başta eşi ve ailesine, kulüp başkanımızın şahsında siz değerli yöneticilerimize, Alanyaspor sevenlerine, bütün Alanya halkımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Diğer futbolcularımıza geçmiş olsun, diyoruz. Sevindirici olan, onların hayati tehlikesinin olmaması, tedavilerinin yapılıp, evlerine dönmüş olmaları. Büyük geçmiş olsun" dedi.
KAZA YERİNDEKİ İZLER
Öte yandan olay yerindeki izler, kazanın boyutlarını da ortaya koydu. İlçe girişinde bulunan Alanya tabelasını birkaç metre geçince meydana gelen kazada; kontrolden çıkan minibüsün, sağ taraftaki su tahliye kanalına devrildiği, buradaki kayalara çarparak, parçaladığı ve metrelerce ilerlediğine ilişkin izlere rastlandı.

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