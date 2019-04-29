Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kayseri deplasmanı dönüşü meydana gelen ve Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği, 6 futbolcunun da yaralandığı kazaya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, 'Kayserispor deplasmanı dönüşünde bir grup Alanyasporlu futbolcuyu taşıyan aracın kaza yapması sonucu Josef Sural'ın yaşamını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve Alanyaspor camiamıza sabır ve başsağlığı, yaralı sporcularımıza acil şifa diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Alanyalı olan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kazayla ilgili ağabeyi Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu telefonla arayıp, bilgi aldığı belirtildi.

SURAL İÇİN TÖREN

Diğer yandan Çek futbolcu Josef Sural için bugün saat 18.30'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı bir tören yapılacağı kaydedildi. Aytemiz Alanyaspor Tesisleri'nde yapılması planlanan törenin ardından Josef Sural'ın cenazesinin ülkesine gönderilmesi bekleniyor.

ARAÇTA KAZANIN İZLERİ

Kazaya karışan 07 AEF 447 plakalı minibüs Konaklı Mahallesi'ndeki emniyet otoparkına götürüldü. Aracın sağ tarafında sürtünmeye bağlı büyük çapta hasar oluştuğu ve camlarının patladığı görülürken, içerisinde ise futbolcuların kalan yemekleri olduğu görüldü. Sürücü kabininde yer alan hava yastıklarının açıldığı, aracın kapısının ise çarpmanın etkisiyle koptuğu belirtildi.

'MAALESEF AMELİYATA ALINDIKTAN 1 SAAT SONRA KAYBETTİK'

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaşanan kazaya ilişkin kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Çavuşoğlu, "Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çok üzgünüz. Camia yasta. Gece 2 sularında Kayseri'den futbolcularımız kiralanan özel araçla dönerken, şehir girişinde şoförlerin uyumasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan futbolcumuz Sural'ı kaybettik. Araçta 7 futbolcumuz vardı. Diğerlerinde sıyrıklı bazı yaralar var ama sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Sural ameliyata alındı, maalesef ameliyata alındıktan 1 saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerinden kulüp başkanları acımızı paylaştı. Zor durum. Ailesi için de bizim için de zor durum. Eşine anlatırken bile zor anlar yaşadık, 2,5 aylık kız çocuğu var. Yine 4 yaşında bir kızı var. Zor. Ne dersek diyelim anlamı olmuyor. Biz de ne diyeceğimizi bilmiyoruz doğrusu ilk kez kamera karşısında ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

'SÜRÜCÜLERLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIYOR'

Başkan Hasan Çavuşoğlu, cenazeyle ilgili planlamaya ilişkin bir soru üzerine, "Kulüp binasında bir tören düşünüyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gelmesine göre saatler belli olacak. Sürücülerle ilgili çalışmayı emniyet müdürlüğü yapıyor. Ben de onlardan aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğunu, ikisinin de hatırlamadığını ve uyuduğunu emniyetten aldığım bilgiye göre söylüyorum. Diğer oyuncuların tedavileri sürüyor. En kısa sürede evlerine gönderirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

'KONYASPOR MAÇIYLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ OLACAK'

6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Atiker Konyaspor maçıyla ilgili de konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Onunla alakalı bir çalışmamız olacak. Hakikaten de zor bir süreç içerisindeyiz. Bu kolay bir iş değil. Onunla ilgili çalışmamız olacak" dedi.

'OYUNCULARIN PSİKOLOJİLERİ HİÇ İYİ DEĞİL'

Maçın pazartesi günü olması dolayısıyla futbolculara izin verildiğini aktaran Başkan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki maç pazartesi olduğu için izin işlerini teknik ekip belirliyor. Maç pazartesi olduğunda genelde 2 gün izin kullanılıyor. O izinden dolayı serbest bırakıldı yoksa kafileyle dönüyorlardı. Oyuncuların psikolojileri hiç iyi değil. Hem kaza atlattılar hem de arkadaşlarını, aile içindeki bir ferdimizi kaybettik. Herkes üzgün, psikolojisi alt üst oldu. Sergen Hoca da akşam İstanbul'a gitmişti ilk uçakla geliyor. Bakan bey de yurt dışında. Aradı inşallah onun gelmesiyle bir tören yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



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