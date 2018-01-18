türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
OHAL 3 ay daha uzatıldı 
OHAL 3 ay daha uzatıldı 
MGK: PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçler toplanmalı
MGK'dan ABD'ye çok sert uyarı
Askeri eğitim uçağı düştü: Üç şehit
Askeri eğitim uçağı düştü: Üç...

Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ve polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 15 şüpheli tutuklandı. Alanya’da Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre koordinesinde; 15 Ocak günü İlçe...

Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ve polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 15 şüpheli tutuklandı.
Alanya’da Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre koordinesinde; 15 Ocak günü İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.
İlçe genelinde yürütülen operasyonlarda teknik ve fiziki takibe alınan sokak satıcıları yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.S., S.B., B.G., M.Ç., F.Ç., A.D., C.K., F.N., M.K., M.T., M.T. ve Ö.T.’yi; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri de H.B. adlı kadın ile H.Ş. ve İ.B.’yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 80 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1.70 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 500 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam düzenek ve 5 pipet ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Jandarma ve polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 15 şüpheli bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerin tamamı 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314