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Alanya’da 4 dönüm çalılık ve makilik yandı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 4 dönümlük çalılık ve makilik alan kül oldu. İlçenin Uğrak Mahallesi Aydap mevkisindeki çalılık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı....
GÜVENLİK 28.08.2019, 21:57
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 4 dönümlük çalılık ve makilik alan kül oldu.
İlçenin Uğrak Mahallesi Aydap mevkisindeki çalılık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yangına Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz ve yaklaşık 30 personelle 3 itfaiye aracı müdahale etti.
Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda, muz bahçelerine ve seralara ulaşmadan kontrol altına alınan yangın, 4 dönümlük alanda zarara neden oldu.
İlçenin Uğrak Mahallesi Aydap mevkisindeki çalılık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yangına Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz ve yaklaşık 30 personelle 3 itfaiye aracı müdahale etti.
Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda, muz bahçelerine ve seralara ulaşmadan kontrol altına alınan yangın, 4 dönümlük alanda zarara neden oldu.
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