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Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli adliyede
ANTALYA'da, Alanya merkezli Kumluca ilçesi ve İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 25.09.2019, 12:51
ANTALYA'da, Alanya merkezli Kumluca ilçesi ve İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı. 2 ay boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerini belirledi. Polis, Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D., C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram 'skunk' uyuşturucu madde, 451 uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin, 33 gram eroinle kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.Ş., M.A. ve Ç.O., bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı. 2 ay boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerini belirledi. Polis, Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D., C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram 'skunk' uyuşturucu madde, 451 uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin, 33 gram eroinle kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.Ş., M.A. ve Ç.O., bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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