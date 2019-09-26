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Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
ANTALYA'da Alanya ilçesi merkezli Kumluca ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 16'sı, mahkemece tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 26.09.2019, 22:30
ANTALYA'da Alanya ilçesi merkezli Kumluca ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 16'sı, mahkemece tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı. 2 ay boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerini belirledi. Polis, 24 Eylül Salı günü Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D., C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram skunk uyuşturucu madde, 451 uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin, 33 gram eroinle kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.Ş., M.A. ve Ç.O., dün sabah adliyeye sevk edildi. T.Ş. ve M.A., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ç.O. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 16 kişi ise bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.G., savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.D., U.A., A.K., H.H., K.T., S.G., N.D., K.C.Y., Y.D., C.O., M.D., O.L., A.G., U.G. ve R.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı. 2 ay boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerini belirledi. Polis, 24 Eylül Salı günü Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D., C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram skunk uyuşturucu madde, 451 uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin, 33 gram eroinle kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.Ş., M.A. ve Ç.O., dün sabah adliyeye sevk edildi. T.Ş. ve M.A., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ç.O. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 16 kişi ise bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.G., savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.D., U.A., A.K., H.H., K.T., S.G., N.D., K.C.Y., Y.D., C.O., M.D., O.L., A.G., U.G. ve R.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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