Alanya'da yılbaşındaki cinayete 3 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yılbaşı gecesi 40 yaşındaki Ramazan Yiğit'i bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'nde yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında yolda yürüyen Ramazan Yiğit, saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ramazan Yiğit, çağırılan ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 26 yaşındaki Mithat Paşa Aksoy ile her ikisi de 25 yaşında olan Doğan Berberoğlu ve Müslüm Mert Sevindi'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler, önceki gün akşam evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 50 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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