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Alanya'da yasa dışı bahisçilere 1 milyon 800 bin lira ceza

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasa dışı sitelerde bahis oynadığı iddiasıyla haklarında işlem yapılan 200 şüpheliye, toplam 1 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet üzerinden...

Alanya'da yasa dışı bahisçilere 1 milyon 800 bin lira ceza
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasa dışı sitelerde bahis oynadığı iddiasıyla haklarında işlem yapılan 200 şüpheliye, toplam 1 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik geçen aylarda operasyon düzenlendi. Baskınlarda, gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı. Bu şüphelilerin cep telefonlarını incelemeye alan polis, bahis oynayan kişileri de belirledi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bahis oynadığı tespit edilen 200 şüpheliye, kişi başı 9 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 800 bin lira para cezası verildi.

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