Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 40 gözaltı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında...

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 40 gözaltı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerince dün saat 05.45'te, haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 kişi için belirlenen adreslere baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan şok baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun Alanya'daki en büyük yasa dışı bahis operasyonu olduğu belirtildi.
Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve buna ait 15 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 fişek, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayarlar, yüklü miktarda para, yasa dışı bahisle ilgili not defteri, mağdurlara ait çok sayıda senet, yasa dışı bahis sitelerine girmede kullanılan kartlar ele geçirildi. KOM ekiplerince malzemelere el konulurken zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328