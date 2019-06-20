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Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı...

Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, A.O. ve E.Ç. liderliğindeki uyuşturucu çetesini takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin sonunda 14 şüpheli tespit edildi. 16 Haziran'da yapılan operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı.
Operasyon kapsamında 22 kişiye ise 'uyuşturucu madde satın almak' suçundan işlem yapıldı.
Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü operasyon günü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Tutuklanan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 1200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 sentetik hap, kenevir ve 3 gram metamfetamin maddesi, diğer şüphelerin adreslerinde ise 14 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 256 gram esrar, 126 sentetik hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İşlemleri süren 10 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 9 şüpheli ise bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli ise aranıyor.

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