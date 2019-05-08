Alanya'da silahlı suç örgütü sanıklarına ceza yağdı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2017 yılında yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, 'silahlı suç örgütü kurmak' suçlamasıyla yargılandıkları davada 4 yıl 7 aydan 46 yıl 7 aya kadar çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi. Sanıklara ayrıca toplam 241 bin 580 lira adli para cezası verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Temmuz 2017 tarihinde organize suç örgütü operasyonu düzenledi. Alanya merkezli yapılan operasyonda Mahmutlar ile Konaklı mahalleleri ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada AK-47 model uzun namlulu Kalaşnikof tüfeğin de aralarında bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatla bilgisayar dokümanı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli 'silahlı suç örgütü kurmak' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, yargılamalar sonucu 6 sanık beraat ederken, 5 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın karar duruşmasında 2 tutuklu ve 5 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren sanıklar beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Fatih Narman ve Mehmet Bahri Arıtürk'e 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', '6136 sayılı yasaya muhalefet', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 46'şar yıl 7'şer ay hapis ve 85 bin 200'er lira adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar C.U. 25 yıl 8 ay hapis, K.K. 8 yıl 9 ay hapis ve 69 bin 980 lira adli para cezası, R.N. 6 yıl 6 ay hapis 600 lira adli para cezası, Ş.N. 5 yıl 6 ay hapis ve 600 lira adli para cezası, M.N. de 4 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldı.