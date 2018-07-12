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Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi (2)

BESİN ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ Alanya'da tatil yaptıkları otelde zehirlenme şüphesiyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 23'ü çocuk 72 tatilci dün akşam taburcu edilirken, bazıları bugün...

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi (2)

BESİN ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Alanya'da tatil yaptıkları otelde zehirlenme şüphesiyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 23'ü çocuk 72 tatilci dün akşam taburcu edilirken, bazıları bugün de ishal ve bulantı nedeniyle yeniden hastaneye getirildi. Zehirlenme belirtilerinin çocuklarda daha yoğun olduğu, yetişkinlerde ise mide bulantısı ve kusma şeklinde şikayetler görüldüğü kaydedildi. Besin zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulan konuyla ilgili inceleme sürüyor.
 

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