Alanya'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, motosikletin çarptığı Özbekistanlı turist Zakhid Khaknazarov (82), yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Batuhan Arıkan (19) ise ağır yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya’dan Mersin istikametine giden Batuhan Arıkan yönetimindeki 07 S 5635 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistanlı Zakhid Khaknazarov'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü Arıkan ve Khaknazarov ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Khaknazarov’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Batuhan Arıkan ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Arıkan'ın hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Khaknazarov'un cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Görgü tanıkları, kask takıp takmadığı tespit edilemeyen Batuhan Arıkan'ın, aşırı hızlı olduğunu öne sürdü.

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