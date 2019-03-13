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Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kontrolden çıkıp, önce refüjdeki ağaca ardından elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Şakir Doğan (23) yaşamını yitirdi, arkasında oturan Cengiz Kaya (26) ise...

Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kontrolden çıkıp, önce refüjdeki ağaca ardından elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Şakir Doğan (23) yaşamını yitirdi, arkasında oturan Cengiz Kaya (26) ise yaralandı. 
Kaza, dün gece, Kestel Mahallesi D- 400 yolunda meydana geldi. Şakir Doğan'ın kullandığı 09 BBB 36 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, önce refüjdeki ağaca ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Doğan ile arkasında oturan Cengiz Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan Şakir Doğan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cengiz Kaya'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

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