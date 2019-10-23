Alanya'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si suça sürüklenen çocuk, 4'ü kadın 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler A.S. (17), A.K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) ‘insan ticareti’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etme, çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan O.’nun bir başka suiçtan cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmişti.