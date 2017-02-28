Alanya'da FETÖ'den 17 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 gün önce gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Alanya'daki yapılanmasına yönelik 13 Şubat'ta 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüte finansal destek sağladığı şüphesiyle Alanya'daki bir yemek firmasının yöneticileriyle örgüte ait okulda çalışan öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 41'i dün adliyeye sevk edildi. Gece geç saate kadar sorgulanan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.