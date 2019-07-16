Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada, kalbinden ve bacağından bıçaklanan Ömer Çelik (29) öldü, 2 kişi de yaralandı.Olay, saat 03.00 sıralarında Barlar Sokağı olarak bilenen Çarşı Mahallesi 5. Sokak'ta meydana geldi. Ömer H., husumetli olduğu Abdullah B., Murat D. ve Ömer Çelik ile karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer H. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp Abdullah B., Murat D. ve Ömer Çelik çeşitli yerlerinden bıçakladı.Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla ilçedeki hastanelere götürüldü. Kalbinden ve bacağından bıçaklanan Ömer Çelik, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Abdullah B. ve Murat D'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.Olayın ardından kaçan Ömer H., polis merkezine giderek teslim oldu.

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