Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Alanya'da 67 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği baskında 67 bin 56 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube...

Alanya'da 67 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği baskında 67 bin 56 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, ilçeye gümrük kaçağı malzeme getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ekipler, dün sabah saatlerinde Saray Mahallesi ve Cikcilli Mahallesi’nde tespit ettikleri 2 depoya baskın düzenledi. Baskından koliler içinde 67 bin 56 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili N.B. ve M.B. gözaltına alındı.
N.B. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, M.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' etmek suçundan işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314