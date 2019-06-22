Alanya'da 6 bin 570 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin kaçak içki operasyonunda 219 bidon içerisinde toplam 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Romanyalı, 3 kişi gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde tatil sezonunun başlaması dolayısıyla Alanya'ya yüklü miktarlarda gümrük kaçağı, sahte bandrollü ve bandrolsüz içki satışı olabileceğine yönelik çalışma başlattı. Konaklı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan 35 MOF 45 plakalı araçta yapılan aramada, bidonlar içerisinde yüklü miktarlarda bandrolsüz içki ele getirildi. İçkilerin Payallar Mahallesi'ndeki bir depodan yüklendiğinin belirlenmesi üzerine KOM ekipleri buraya da baskın yaptı.Araçta ve depoda yapılan aramalarda 30 litrelik 121 bidonda, toplam 3 bin 630 litre kırmızı şarap, 30 litrelik 30 bidonda toplam 900 litre beyaz şarap, 30 litrelik 68 bidonda, toplam 2 bin 40 litre votka, 1121 boş içki şişesi olmak üzere; toplam 219 bidon içerisinde 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken, araçta yakalanan Cuma B., Hüseyin A. ve Romanya vatandaşı Vıorel G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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