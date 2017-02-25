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Alanya'da 30 kedi katledildi

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 1 günde 30'a yakın kedi telef olurken, 1 köpek, hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı. Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dün sabah, 9 sokak kedisinin yerde hareketsiz yattığını, 1 köpeğin...

Alanya'da 30 kedi katledildi
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 1 günde 30'a yakın kedi telef olurken, 1 köpek, hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı.
Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dün sabah, 9 sokak kedisinin yerde hareketsiz yattığını, 1 köpeğin de yerde kıvrandığını fark eden hayvanseverler durumu yetkilere haber verdi. İhbar üzerine gelen Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri zehirlendiği düşünülen kedileri poşete koyarak aldı. Köpek ise çevredekilerin yoğurt ve ayran verip kusturması sonrası kurtarıldı.
PROTESTO EDİLECEK
Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, bu olayı yetkilere iletmelerine rağmen 4 saat içerisinde gelen olmadığını savunarak, "Bunun üzerine bir de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nü aradım ve 'Biz ilgilenmiyoruz' dediler. Sonrasında belediye işçileri gelerek kedileri poşete koyup götürdü. Ama kedilerin ölümünü araştıracak veteriner hekimin gelmesi lazımdı. Bu durumu tüm hayvanseverler olarak protesto edeceğiz" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Denizli'de oturan Dünya Kedi Irkları Başkanı Mehmet Emin Hocaoğlu ise olay nedeniyle Alanya'ya suç duyurusunda bulunmak için geleceğini söyledi. Bu olayın takipçisi olacağını belirten Hocaoğlu, "Çünkü insanlar artık kolay kolay bir canlıya kıymamalı. Bir kedi ve köpek öldürüldüğünde 'hiçbir şey olmuyor' diye düşünmemeli. Bunu yapanların gerekli cezaya çarptırılması için çalışacağım" diye konuştu.
DÜNDEN BU YANA ZEHİRLENMELER
Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise dünden itibaren ilçenin farklı noktalarında benzer yönde ihbarlar aldıklarını belirtirken, şu ana kadar zehirlendikleri şüphesi üzerinde durulan 30'a yakın kedinin telef olduğunu söyledi.

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