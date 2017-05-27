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Alanya'da 21 bin kök kenevir ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde jandarmanın yaptığı operasyonda 21 bin 308 kök hint keneviri ve 20 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı...

Alanya'da 21 bin kök kenevir ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde jandarmanın yaptığı operasyonda 21 bin 308 kök hint keneviri ve 20 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde ilçe kırsalındaki İmamlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesine ekili vaziyette 21 bin 308 kök hint keneviri, ev içinde ise kurumaya bırakılmış 20 kilo 800 gram esrar, esrar satışında kullanılan elektronik terazi, 100 gram esrar tohumu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi olduğu tespit edilen D.E. gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. D.E., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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