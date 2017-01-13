Alanya'da 2 kişi, evde başlarından vurulmuş olarak ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Bedia U. ile Murat Ö., evde av tüfeğiyle başlarından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Alanya İlçesi Fakırcalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Bedia U.'ndan haber alamayan komşuları, akşam saatlerinde evin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca içeri giren komşuları Bedia U. ve Murat Ö.'yü kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, av tüfeğiyle başlarından vurulduğu belirlenen Bedia U. ve Murat Ö.'nün öldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla cesetler olay yerinde bırakılarak ev mühürlendi.

Murat Ö.'nün, iddiaya göre sabah saatlerine evden 'Ben balığa gidiyorum' diyerek çıktığı kaydedildi.

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