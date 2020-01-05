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Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu
ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki eve ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, 1'i doktor 2 kişinin cansız bedenini buldu. Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki eve ihbarla giden jandarma ve sağlık görevlileri, içeri girince 2...
GÜVENLİK 05.01.2020, 14:41
ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki eve ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, 1'i doktor 2 kişinin cansız bedenini buldu.
Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki eve ihbarla giden jandarma ve sağlık görevlileri, içeri girince 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cesetlerden birinin, Alanya'da görevli doktor Leman Ege'ye ait olduğu belirlendi. Diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki eve ihbarla giden jandarma ve sağlık görevlileri, içeri girince 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cesetlerden birinin, Alanya'da görevli doktor Leman Ege'ye ait olduğu belirlendi. Diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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