Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki eve ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, 1'i doktor 2 kişinin cansız bedenini buldu.

Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki eve ihbarla giden jandarma ve sağlık görevlileri, içeri girince 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cesetlerden birinin, Alanya'da görevli doktor Leman Ege'ye ait olduğu belirlendi. Diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.