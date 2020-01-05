Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (3)

KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, BABASI İNTİHAR ETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in bir süredir dini nikahlı olduğu belirtildi. Leman Ege'nin oğlu Barış'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da tıp eğitimi aldığı ve şu an Alanya'da olduğu kaydedildi.

Leman Ege ve Issam Skaf'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Alanya'da birçok sosyal projede görev alan Leman Ege'nin yardıma muhtaçlar için konserler düzenleyen Alanya Halk Musiki Korosu'nda da şarkı söylediği kaydedildi.

Ayrıca, Leman Ege'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Leman Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin ise 2001 yılında iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı, ardından da aynı yıl bunalıma girerek, 'Bir servet yok oldu. Artık intihar etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda. İntiharımdan dolayı Allah'ım beni affetsin. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı intihar mektubu bırakıp, iki kutu hap içerek yaşamına son verdiği öğrenildi.