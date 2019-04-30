Aladağ yurt faciasında 9'uncu duruşma (2)

7 KİŞİ İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Adana'da Aladağ yurt yangını faciası ile ilgili duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanıklardan Yurt Müdürü Cumali Genç, yurt yöneticileri İsmail Uğur, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede, Ramazan Keleş ve yurtta şoför olarak çalıştığı belirtilen Mahmut Deniz için, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü yada yaralanması' suçunu işledikleri gerekçesiyle 2-15 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmaları için mütalaa verdi. Duruşma 4 Temmuz tarihine ertelendi.