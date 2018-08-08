Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Alaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), )- İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 45 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Çeşme Alaçatı'da, dün lastik botla...

Alaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), )- İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 45 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme Alaçatı'da, dün lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek üzere yola çıkan bir grup kaçağın olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, saat 06.30 sıralarında kaçakların içinde bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki 11'i Filistin, 7'si Eritre, 7'si Somali, 6'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Mali, 2'si Suriye, 2'si Kongo, 1'i Togo, 1'i Gana, 1'i Fas, 1'i Libya ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak yakalandı. 11'i kadın, 4'ü çocuk 45 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işleminin ardından kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328