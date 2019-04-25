Alacaklısı 2 kişiyi öldüren sanığa, 'tahrik' indirimiyle 21 yıl hapis

ESKİŞEHİR’de gece yarısı evine gelip, alacaklarını isteyen Erdal Özdemir(31) ile Mustafa Döymaz'ı (27) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Şenses (27), 'haksız tahrik' indirimi yapılarak, 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir’de inşaat işçisi Arif Şenses'in geçen yıl şubat ayında Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki evine gece yarısı Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz gelip, alacaklarını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Şenses, ruhsatsız av tüfeği ile Döymaz ve Özdemir'e ateş etti. Kaçmaya çalışan ikiliden Mustafa Döymaz apartman içerisinde, Erdal Özdemir ise apartmanın karşısındaki boş arazide hayatını kaybetti. Arif Şenses, olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte evinde gözaltına aldı. Çıkarıldığı adliyede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda Şenses hakkında ‘kasten 2 kişiyi öldürme’ suçundan 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arif Şenses ile avukatı katıldı. "Pişman olduğunu" söyleyerek, tahliye talebinde bulunan Arif Şenses, “Onları öldürme kastım yoktu. Amacım, gece yarısı evimin kapısına dayanan Mustafa ile Erdal'ı korkutmaktı” dedi.CEZA, ÖMÜR BOYUNDAN 20 YILA DÜŞTÜYargılama sürecinde bir süre İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gözetim altında tutulan ve 'ceza ehliyeti bulunduğu' yönünde rapor verilen Arif Şenses, önce '2 kişiyi kasten adam öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı haksız tahrik indirimi uygulayarak, 21 yıl 8 aya indirdi.

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