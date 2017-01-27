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Alacak tartışmasında bacaklarından vuruldu

KIRKLARELİ’nde Salim D. tartıştığı ve aralarında alacak nedeniyle husumet olduğu belirtilen Zafer D.’yi bacaklarından silahla vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan Zafer D., ambulansla...

Alacak tartışmasında bacaklarından vuruldu
KIRKLARELİ’nde Salim D. tartıştığı ve aralarında alacak nedeniyle husumet olduğu belirtilen Zafer D.’yi bacaklarından silahla vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan Zafer D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Karacaibrahim Mahallesi, Nushed Somay Caddesi üzerinde meydana geldi. Salim D. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Zafer D. arasında tartışma çıktı. Salim D., belindeki silahla Zafer D.’nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan ve “Hiçbir alacağın yok benden” diye bağıran Zafer D. çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Salim D. ise gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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