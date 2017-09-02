Akyazı'da 700 uyuşturucu hap ele geçirildi

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda 700 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü uyuşturucu satıcılarına yönelik, Seyfeler ve Ömercikler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Seyfeler Mahallesi'nde Ramis Kaplan, Ömercikler Mahallesi'nde ise Fatih Ünlütürk gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 700 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Fatih Ünlütürk ile Ramis Kaplan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.