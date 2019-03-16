Akü takviyesi yapılırken hareket eden tanker ile kamyonun arasında kaldı

HATAY'da bir araçtan yapılan akü takviyesiyle çalıştırılan su tankeri, aniden hareket ederek, apartmanın bahçesine düştü. Kullandığı tankeri durdurmak isterken iki kamyonun arasında kalan sürücü Ali Demir, ağır yaralandı.

Merkez Defne Belediyesi'nde çalışan Ali Demir, kullandığı 34 KC 7706 plakalı su tankerini çalıştıramadı. Demir'in yardım istediği arkadaşları, bir başka kamyondan akü takviyesi yaparak tankeri çalıştırdı. Bu sırada sürücü koltuğu boş olan tanker, aniden hareket etti. Önde duran Ali Demir, aracını durdurmak isterken iki kamyon arasında sıkışarak ağır yaralandı. Tanker, park halindeki 31 APV 33 plakalı otomobile de çarparak bir apartmanın bahçesine devrildi. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bahçeye uçan su tankeri ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.



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