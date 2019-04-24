Akü hırsızı tutuklandı 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'da araçlardan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan C.K.(20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Menteşe ilçe merkezinde 5 Nisan tarihinde açık oto pazarında 2 araçtan 4 akü, 14 Nisan'da ise işyerine ait 3 araçtan 5 akü olmak üzere toplamda 9 akü çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarların ardından Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Yapılar çalışmalar sonucunda, bir kişinin kar maskesi takarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin C.K. olduğu ve hırsızlık yaparken annesine ait olan otomobil ve çalıntı motosiklet kullandığını belirledi. Sivil polis ekipleri, şüpheliyi huzur evi önünde keşif yaparken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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