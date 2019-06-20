Akü hırsızı ağabey- kardeş yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nde, kamyonlardan toplam 12 akü çalan M.Y. (25) ile kardeşi E.Y. (23), polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ağabey- kardeş, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde park halindeki kamyonların akülerinin 11 Nisan- 7 Haziran'da çalınması üzerine polis, soruşturma başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Aküleri çalanların, E.Y. ile ağabeyi M.Y. olduğu belirlendi. Toplam 12 akü çalan ağabey- kardeş, İstanbul Güngören ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla evlerinde yakalanıp, gözaltına aldı. E.Y. ve M.Y.'nin, çaldığı aküleri hurdacılara sattığı tespit edildi. Ağabey- kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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