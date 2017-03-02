Akü çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), () - MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, üç ayrı kamyondan akü hırsızlığı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son günlerde kamyon ve otomobillerden akü hırsızlığının artması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bugün sabaha karşı gelen bir ihbarı değerlendiren polis, Yeni Mahalle'de, Ramazan Çelik'e ait 48 K 3105, Ahmet Korkmaz'a ait 48 L 2274 ve Cemal Çelik'e ait 48 L 1500 plakalı kamyonlardan aküleri sökerek çalmaya çalışan Levent Koçbıyık ve Deniz Şaşmaz'ı suçüstü yakaladı.

Herbiri 40 kilogram ağırlığındaki aküleri çalmaya kalkışan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sekv edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Diğer hırsızlık olaylarının şüphelilerle ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

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