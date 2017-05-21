Hakan KAYA- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() FİNAL Four için İstanbul'a gelen bir grup Olympiakos taraftarı Beyoğlu'nda kaldıkları otel yakınında meşaleler yakıp taşkınlık çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri taşkınlık çıkaran gruba gazlı mermi ile müdahale etti. Müdahale sonrası taraftar grubu ara sokaklara dağılırken polis ekipleri otel çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
(Aktüel Görüntü) Beyoğlu'nda taşkınlık çıkartan bir grup Olympiakos taraftarına polis müdahalesi (2)
Hakan KAYA- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() FİNAL Four için İstanbul'a gelen bir grup Olympiakos taraftarı Beyoğlu'nda kaldıkları otel yakınında meşaleler yakıp taşkınlık çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri taşkınlık...
21 Mayıs 2017 Pazar 09:21
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